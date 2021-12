Morto a Milano il partigiano Giassi, nome di battaglia Milan (Di domenica 12 dicembre 2021) "Ci ha lasciato il partigiano Aldo Giassi, nome di battaglia Milan, della 51a Brigata Garibaldi, nato a Udine il 2 gennaio 1925". Lo rende noto il presidente dell'Anpi di Milano, Roberto Cenati il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) "Ci ha lasciato ilAldodi, della 51a Brigata Garibaldi, nato a Udine il 2 gennaio 1925". Lo rende noto il presidente dell'Anpi di, Roberto Cenati il ...

Da Milano venne trasferito a Innsbruck con il rischio d'essere poi deportato nei lager nazisti. Un austriaco lo aiutò a fuggire e così tornò a Milano per il 25 aprile.

Muore in incidente, Davide aveva solo 28 anni: dolore nella Bergamasca Incidente in Spagna, Davide Lego lascia doloro e sconforto tra amici e parenti che lo ricordano: "Una ragazzo solare" Davide Lego è morto all'alba di sabato 11 dicembre a Tenerife a causa di un incidente stradale . Il giovane 28enne di Terno d'Isola, nella Bergamasca, si era trasferito da circa un mese in Spagna per inseguire il ...

Omicidio a Milano, anziano morto a colpi di coltello e motosega: caccia a uno stalker IL GIORNO Ravanusa, 3 morti e 6 dispersi: i nomi delle vittime DIRETTA – Foto Si scava fra le macerie a Ravanusa, in provincia di Agrigento. L'esplosione provocata dal cedimento di un tubo del metanodotto ...

Morto a Milano il partigiano Giassi, nome di battaglia Milan "Ci ha lasciato il partigiano Aldo Giassi, nome di battaglia Milan, della 51a Brigata Garibaldi, nato a Udine il 2 gennaio 1925". (ANSA) ...

