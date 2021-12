Monopoli-Latina, Colombo: “Resettiamo Palermo, ecco cosa chiedo alla squadra” (Di domenica 12 dicembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Monopoli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Latina Leggi su mediagol (Di domenica 12 dicembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico delin conferenza stampavigilia della sfida contro il

Advertising

GiornaledPuglia : Calcio, Serie C: il Foggia gioca con la Virtus Francavilla Fontana, il Monopoli sfida il Latina… - PEFIORENTINA : ???? ???? ???? Calcio Today SERIE C Match Day 18 (cont) Group C (cont) 13.30 KOs ??Catania 14th v Palermo 2nd ?? D… - zazoomblog : Monopoli-Latina oggi in tv: data orario e diretta streaming Serie C 2021-2022 - #Monopoli-Latina #orario #diretta - LuigiCalligari : Domani il Latina sarà di scena a Monopoli per l’ultima trasferta del 2021 #Latina #LatinaCalcio #Monopoli… - LatinaCorriere : Latina a Monopoli, contro il tabù tasferta - -