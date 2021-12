Miriana Trevisan e Biagio terza coppia del Gf | intanto alcuni vipponi mormorano

(Di domenica 12 dicembre 2021)D’Anelli sono sempre più complici al Grande Fratello Vip ma la loro unione fa chiacchierare qualcuno dei concorrenti Da quando è uscito Nicola Pisu dal Grande Fratello Vip,con l’arrivo del nuovo concorrenteD’Anelli pare abbia trovato una spalla. Anche lei si è accorta del suo cambiamento d’umore e ha dichiarato a: ““Tu mi hai portato un vento di tranquillità” ha affermato l’ex ragazza di Non è la Rai. Infattiaveva rifiutato il corteggiamento del figlio di Patrizia Mirigliani che si era invaghito della donna, con la quale era scappato qualche bacio. Ma poiaveva fatto un passo indietro, rifiutando di avere una storia con Pisu. Leggi anche–> Grande Fratello ...

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Al Grande Fratello Vipsempre più vicina a Biagio D'Anelli . Da quando è entrato in gioco Biagio D'Anelli sembra aver fatto breccia nel cuore dell'ex stellina di Non è la Rai , che gli ha confessato i suoi ...Una nuova coppia all'interno della casa del Gf? Tra ironia e significati nascosti, le dichiarazioni die Biagio Argomenti trattati Trae Biagio D'Anelli potrebbe esserci del teneroe Biagio D'Anielli si confidano con Giacomo Urtisa Biagio: 'Ti amo ma tu mi rifiuti' Trae ...Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli sono sempre più complici al Grande Fratello Vip ma la loro unione fa chiacchierare qualcuno dei concorrenti ...Al Grande Fratello Vip Miriana Trevisan sempre più vicina a Biagio D’Anelli. Da quando è entrato in gioco Biagio D’Anelli sembra aver fatto breccia nel cuore ...