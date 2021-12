Milano, il sindaco Sala contestato in Piazza Fontana: fischi e cori contro una sua frase sullo sciopero del 16 dicembre. Lui risponde a tono (Di domenica 12 dicembre 2021) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è stato contestato da una parte dei manifestanti presenti in Piazza Fontana per commemorare i caduti della strage del 12 dicembre 1969. A scatenare la reazione e fischi di una parte della Piazza, una frase del primo cittadino sullo sciopero indetto per il prossimo 16 dicembre da Cgil e UIL. “Lo sciopero è probabilmente sbagliato, ma è un diritto” ha iniziato a dire Sala, il quale però non è inizialmente riuscito a terminare il suo discorso a causa dei fischi, dei cori e delle interruzioni di alcune persone. Dopo una serie di battibecchi, in cui il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 dicembre 2021) Ildi, Giuseppe, è statoda una parte dei manifestanti presenti inper commemorare i caduti della strage del 121969. A scatenare la reazione edi una parte della, unadel primo cittadinoindetto per il prossimo 16da Cgil e UIL. “Loè probabilmente sbagliato, ma è un diritto” ha iniziato a dire, il quale però non è inizialmente riuscito a terminare il suo discorso a causa dei, deie delle interruzioni di alcune persone. Dopo una serie di battibecchi, in cui il ...

