Milan, un mese nero: 10 punti lasciati per strada. I dettagli | VIDEO (Di domenica 12 dicembre 2021) Solo tre vittorie in nove partite. Dal 3 novembre ad oggi, il Milan ha mostrato un calo di rendimento evidente e preoccupante Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 dicembre 2021) Solo tre vittorie in nove partite. Dal 3 novembre ad oggi, ilha mostrato un calo di rendimento evidente e preoccupante

Advertising

GiuBisco88 : RT @tancredipalmeri: Quanti insulti mi sono preso quando 3 settimane fa ho scritto che da un mese e mezzo il Milan si era bloccato e salvav… - auro_milan : @paolobertolucci Paolo, sai che i tifosi non sono mai contenti. Però è evidente che nell’ultimo mese ci siamo un po… - Frances32959929 : @kristiancenti Ma al di là di essere da Milan o no.. Se un allenatore ha provato per un mese all inizio del campion… - cn1926it : VIDEO #SerieA, per il #Milan un mese nero: 10 punti lasciati per strada - chiaramilanista : @AndreaIncorona8 @BuonvinoMaria Avete la possibilità di superarci oggi ma a me interessa poco per me conta recupera… -