Milan, un mese nero: 10 punti lasciati per strada. E il rinnovo di Pioli... (Di domenica 12 dicembre 2021) Dal 3 novembre, giorno del pareggio interno in Champions League con il Porto, il Milan ha vinto solamente 3 volte in 9 partite. Numeri preoccupanti, che hanno fatto perdere a Pioli l'Europa e, in caso ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 12 dicembre 2021) Dal 3 novembre, giorno del pareggio interno in Champions League con il Porto, ilha vinto solamente 3 volte in 9 partite. Numeri preoccupanti, che hanno fatto perdere al'Europa e, in caso ...

Advertising

GiuBisco88 : RT @tancredipalmeri: Quanti insulti mi sono preso quando 3 settimane fa ho scritto che da un mese e mezzo il Milan si era bloccato e salvav… - auro_milan : @paolobertolucci Paolo, sai che i tifosi non sono mai contenti. Però è evidente che nell’ultimo mese ci siamo un po… - Frances32959929 : @kristiancenti Ma al di là di essere da Milan o no.. Se un allenatore ha provato per un mese all inizio del campion… - cn1926it : VIDEO #SerieA, per il #Milan un mese nero: 10 punti lasciati per strada - chiaramilanista : @AndreaIncorona8 @BuonvinoMaria Avete la possibilità di superarci oggi ma a me interessa poco per me conta recupera… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan mese Milan, la mediana traballa. Serve Adli subito, ma non sarà facile Problemino a centrocampo. Di quelli fastidiosi e stressanti. Il Milan stecca ancora contro l'Udinese e guarda al prossimo mese con preoccupazione. A gennaio dovrà fare a meno di Kessie e Bennacer, due titolari, impegnati in Coppa d'Africa con Costa d'Avorio e ...

Il Milan salvato dall'eterno Ibra studia la sua minicrisi Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi anziché 9,99 Attiva Ora Tutti i ... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Milan nome ...

Milan, la mediana traballa. Serve Adli subito, ma non sarà facile La Gazzetta dello Sport Di Marzio: "Chi sostituirà Kjaer? Le strategie e i nomi sull'agenda del Milan" Nei piani iniziali della dirigenza del Milan quello di gennaio avrebbe dovuto essere un calciomercato “tranquillo” con gli unici movimenti legati alle uscite di Samu Castillejo e ...

Addio ad Aldo Giassi, il partigiano Milan della 51a Brigata Garibaldi UDINE - «Ci ha lasciato il partigiano Aldo Giassi, nome di battaglia Milan, della 51a Brigata Garibaldi, nato a Udine il 2 gennaio 1925». Lo rende noto il presidente dell'Anpi ...

Problemino a centrocampo. Di quelli fastidiosi e stressanti. Ilstecca ancora contro l'Udinese e guarda al prossimocon preoccupazione. A gennaio dovrà fare a meno di Kessie e Bennacer, due titolari, impegnati in Coppa d'Africa con Costa d'Avorio e ...Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 alper 3 mesi anziché 9,99 Attiva Ora Tutti i ... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDInome ...Nei piani iniziali della dirigenza del Milan quello di gennaio avrebbe dovuto essere un calciomercato “tranquillo” con gli unici movimenti legati alle uscite di Samu Castillejo e ...UDINE - «Ci ha lasciato il partigiano Aldo Giassi, nome di battaglia Milan, della 51a Brigata Garibaldi, nato a Udine il 2 gennaio 1925». Lo rende noto il presidente dell'Anpi ...