Milan, Tomori: «Con l’Udinese ce la siamo complicati da soli» (Di domenica 12 dicembre 2021) Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Milan Tv del pareggio contro l’Udinese: ecco le dichiarazioni del difensore Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel post partita della gara contro l’Udinese. SUL MOMENTO: «E’ stata una gara difficile, credo che ce la siamo complicata da soli e alla fine dobbiamo accontentarci di un punto. Credo che avremmo potuto vincere, abbiamo avuto molte mezze occasioni ma non molte palle gol nitide.E’ un momento un po’ strano e quello che riuscivamo a fare all’inizio della stagione non ci sta riuscendo. Dobbiamo lavorare, continuare a giocare e dobbiamo prenderci questo punto». SULLA GARA: «Tutti sappiamo che non è stata la nostra miglior partita, in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Fikayoha parlato ai microfoni diTv del pareggio contro: ecco le dichiarazioni del difensore Fikayo, difensore centrale del, ha parlato ai microfoni diTv nel post partita della gara contro. SUL MOMENTO: «E’ stata una gara difficile, credo che ce lacomplicata dae alla fine dobbiamo accontentarci di un punto. Credo che avremmo potuto vincere, abbiamo avuto molte mezze occasioni ma non molte palle gol nitide.E’ un momento un po’ strano e quello che riuscivamo a fare all’inizio della stagione non ci sta riuscendo. Dobbiamo lavorare, continuare a giocare e dobbiamo prenderci questo punto». SULLA GARA: «Tutti sappiamo che non è stata la nostra miglior partita, in ...

