Milan | Ibrahimovic presenta il suo libro Urbano Cairo | “Zlatan uomo vero”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 dicembre 2021)hato alla Triennale dio il suo nuovo, dal titolo “Adrenalina”. All’evento dizione, moderato da Amadeus, è intervenuto anchein qualità di presidente di RCS che si è occupata della pubblicazione dell’opera. “Per me è stato un onore pubblicare ildi, che è un– ha sottolineato l’imprenditore e presidente del Torino – Nella sua vitaha dovuto superare tanti ostacoli e mi ritrovo in alcuni suoi particolari.” C’è spazio anche per una battuta: “Non ti chiedo di venire al Torino, però…no, lo lasciamo al”. Come sottolineato da Amadeus, ...