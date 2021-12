Milan, Ibrahimovic: "La rovesciata di ieri è adrenalina per la prossima partita" (Di domenica 12 dicembre 2021) Durante la presentazione del suo nuovo libro "adrenalina", Zlatan Ibrahimovic parla dell'obiettivo Scudetto. Leggi su 90min (Di domenica 12 dicembre 2021) Durante la presentazione del suo nuovo libro "", Zlatanparla dell'obiettivo Scudetto.

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic salva il #Milan nel finale. Un punto guadagnato per come si era messa la partita a #Udine. Prestazione… - DiMarzio : #Milan | Un anno e un mese dopo #Ibrahimovic la risolve allo stesso modo e nella stessa porta - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Voglio giocare il più possibile, speriamo che sarà al #Milan per tutta la vita. #Liverpool? Sarà una… - MichaelCuomo7 : Pioli a Ibrahimovic: “Se fossi stato più in area di rigore nel primo tempo, forse avremmo vinto” #Milan… - SEMPREFMILAN : RT @SkySport: Ibrahimovic presenta il suo libro 'Adrenalina': 'Per me vuol dire tutto, anche scudetto' #SkySport #SerieA #SkySerieA #Ibrahi… -