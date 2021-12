Milan, emergenza contro il Napoli: Pioli chiama la stellina della Primavera (Di lunedì 13 dicembre 2021) A causa delle emergenze in attacco, Stefano Pioli potrebbe ricorrere ad un giocatore della Primavera per la sfida contro il Napoli, in programma per domenica 19 alle ore 20:45. Si tratta di Marco Nasti, attaccante classe 2003, che ha già segnato 5 gol nel corso del campionato di Primavera 1. La giovane punta centrale, secondo Milannews.it potrebbe essere convocata dal mister rossonero per sopperire alle assenze dettate dagli infortuni. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 dicembre 2021) A causa delle emergenze in attacco, Stefanopotrebbe ricorrere ad un giocatoreper la sfidail, in programma per domenica 19 alle ore 20:45. Si tratta di Marco Nasti, attaccante classe 2003, che ha già segnato 5 gol nel corso del campionato di1. La giovane punta centrale, secondonews.it potrebbe essere convocata dal mister rossonero per sopperire alle assenze dettate dagli infortuni.

Advertising

Federosa96 : @DucaAndrea85 @FBiasin Appunto, più commissioni. Troppo per il Milan, e sarebbe stato troppo pure per l’Inter, se n… - tuttonapoli : Milan, contro il Napoli emergenza in attacco: Pioli chiama un Primavera - milan_risorto : @Smashdevil_19 Ma in realtà l'anno scorso siamo stati molto di più in emergenza - saaamueelll : @milan_corner @Giorg_Fo Perché fa parte del gioco? Non è una cosa normale e c’è sicuro un problema di fondo che sol… - infoitsport : Milan, in attacco c'è solo Ibra: in caso di emergenza, ecco chi è il vice Zlatan -