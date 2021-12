Mihajlovic: «Arnautovic ritorno importante. Ecco cosa serve per vincere oggi» (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole di Sinisa Mihajlovic nel pre partita della sfida fra Torino e Bologna. Le dichiarazioni del tecnico serbo a Sky Sport Sinisa Mihajlovic ha parlato a Sky Sport in vista della sfida tra Torino e Bologna. Le parole del tecnico rossoblù. PARTITA – Questa è una partita difficile. Sappiamo che loro sono una squadra molto aggressiva e fisica. Si deciderà molto sulla fase difensiva e nelle seconde palle, poi nella fase di non possesso bisogna sbagliare poco. Noi abbiamo tutte le carte in regola per far bene. I ragazzi hanno dimostrato grande equilibrio e grande concentrazione, se giochiamo come ci siamo allenati faremo bene. Arnautovic – E’ un giocatore che ci permette di giocare in avanti, cosa che ci è mancata con la Fiorentina. Non è al 100% ma mi ha garantito che sta bene, quando è in campo anche i suoi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Le parole di Sinisanel pre partita della sfida fra Torino e Bologna. Le dichiarazioni del tecnico serbo a Sky Sport Sinisaha parlato a Sky Sport in vista della sfida tra Torino e Bologna. Le parole del tecnico rossoblù. PARTITA – Questa è una partita difficile. Sappiamo che loro sono una squadra molto aggressiva e fisica. Si deciderà molto sulla fase difensiva e nelle seconde palle, poi nella fase di non possesso bisogna sbagliare poco. Noi abbiamo tutte le carte in regola per far bene. I ragazzi hanno dimostrato grande equilibrio e grande concentrazione, se giochiamo come ci siamo allenati faremo bene.– E’ un giocatore che ci permette di giocare in avanti,che ci è mancata con la Fiorentina. Non è al 100% ma mi ha garantito che sta bene, quando è in campo anche i suoi ...

