“Meritiamo il sole” | in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Laura Castronuovo

Disponibile in radio e in digitale "Meritiamo il sole" il singolo di Laura Castronuovo, scritto con Luca Sala e Remo Elia che ha anche curato per La Mia Song la produzione artistica, in cui si racconta il difficile periodo dell'adolescenza caratterizzato anche dal conflitto con i propri genitori oltre che dal conflitto con sé stessi e con i propri mostri. "Ritengo che l'adolescenza sia un periodo tanto tragico quanto magico – afferma Laura Castronuovo – personalmente, oggi riconosco di averlo vissuto in tutti i suoi aspetti con la grande fortuna di ritrovare quell'amore imprescindibile con me stessa e con mia madre." Il video per la regia di Nilo Sciarrone è stato girato tra Caserta e Napoli.

