Meloni: “Un patriota al Quirinale. Il Pd vuole un presidente gradito alla Francia, ma la pacchia è finita” (Di domenica 12 dicembre 2021) La leader parla del Quirinale e poi dice: «Oggi non c’è niente di più rivoluzionario che definirsi conservatori» Leggi su lastampa (Di domenica 12 dicembre 2021) La leader parla dele poi dice: «Oggi non c’è niente di più rivoluzionario che definirsi conservatori»

Advertising

SkyTG24 : Meloni: 'Al Colle un patriota. Draghi? Non ho elementi per dire se lo è' - Corriere : Quirinale, Meloni: «Vogliamo un patriota senza compromessi» - icemastromatteo : RT @sruotolo1: #Meloni Dice #patriota e pensa a Berlusconi e alla #Repubblicapresidenziale. Un motivo in più per costruire il campo largo… - PakoPakocchio : Giorgia #Meloni: 'Via il pantano parlamentare, passiamo a Repubblica presidenziale. Serve un patriota al Quirinale… - marcoc_1999 : RT @Agenzia_Ansa: 'Berlusconi è stato mandato a casa dalle consorterie europee perché non firmava trattati poi firmati da Mario Monti'. Cos… -