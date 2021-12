Meloni sulle elezioni al Quirinale | “Vogliamo un patriota | Berlusconi compatta”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 dicembre 2021) Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, si pronuncia in merito allealper il Presidente della Repubblica: “La pacchia è finita: nelle prossimedelil centrodestra ha i numeri per essere determinante e noiun presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd. Non accetteremo compromessi,un”. Queste le sue parole.e leal: “un” La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgianel suo intervento a chiusura di Atreju, la festa del suo partito, parla delle prossimeal...