Meloni | Patriota senza compromessi Occhi sul tavolo di Salvini

(Di domenica 12 dicembre 2021) "Vogliamo lavorare per la madre di tutte le riforme: uscire dal pantano della Repubblica Parlamentare ed entrare in quella Presidenziale", dice la leader di Fdi Segui su affaritaliani.it

Video su questo argomento: "Al Quirinale vogliamo unsenza alcun compromesso" In aggancio a questo, poi, un passaggio sulla politica economica. 'Le tasse sono belle a sinistra per ...... uscire al pantano della repubblica parlamentare per entrare nella repubblica presidenziale", dice poiche aggiunge: "Non accetteremo compromessi, noi vogliamo unal Quirinale".Che cosa succede fra centrodestra e Renzi? I Graffi di Damato. Guadagnatosi nella precedente edizione della corsa al Quirinale il ruolo di kingmaker con l’elezione di Sergio Mat ...Quanto a Draghi, la numero uno di Fdi dice di non essere completamente sicura che incarni il patriottismo necessario per salire al Colle. Una serie di tematiche che raccontano più delle parole quanta ...