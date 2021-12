Meloni: no a compromessi, al Quirinale vogliamo un patriota (Di domenica 12 dicembre 2021) Poi la presidente di Fratelli d'Italia prende di mira il premier, Draghi: "Leggo che Draghi starebbe valutando di mantenere le strutture dello stato di emergenza senza prorogare lo stato di emergenza ... Leggi su rainews (Di domenica 12 dicembre 2021) Poi la presidente di Fratelli d'Italia prende di mira il premier, Draghi: "Leggo che Draghi starebbe valutando di mantenere le strutture dello stato di emergenza senza prorogare lo stato di emergenza ...

Advertising

Corriere : Quirinale, Meloni: «Vogliamo un patriota senza compromessi» - lorenzo10469500 : Meloni sulla corsa al Colle, 'la pacchia è finita, no ai compromessi' - Agenzia ANSA - FratellidItalia : RT @Gazzettino: #atreju, Meloni: «Un patriota al #quirinale, non accettiamo compromessi» - Gazzettino : #atreju, Meloni: «Un patriota al #quirinale, non accettiamo compromessi» - mariellatp01 : RT @ilmessaggeroit: #atreju, Meloni: «Un patriota al #quirinale, non accettiamo compromessi» -