Meloni | Al Quirinale un patriota senza compromessi E rilancia il presidenzialismo Occhi sul tavolo di Salvini

(Di domenica 12 dicembre 2021) Unal. Giorgiaattende il discorso conclusivo di Atreju 2021 per lanciare un messaggio a quelle forze politiche, Partito Democratico in testa, che invocano una larga maggioranza sull'elezione del presidente della Repubblica. Ma quello diè anche un messaggio all'alleato leghista che, da domani, chiamerà tutti i leader dei partiti per sedersi attorno a une discutere dell'elezione del Capo dello Stato. Comesottolinea che il centrodestra ha i numeri per essere protagonista del voto a Camere riunite, ma la presidente di Fratelli d'Italia aggiunge una postilla che sembra chiudere al dialogo: nessun compromesso. Segui su affaritaliani.it

... tuona Giorgiache oggi si è detta categoricamente contraria a qualsivoglia proroga. Non con ... perché lo snodo dellascia un margine di incertezza su quel che verrà dopo. È per questo ..."La pacchia è finita: nelle prossime elezioni delil centrodestra ha i numeri per essere ... Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, nel suo intervento a chiusura di Atreju, ..."Berlusconi è stato mandato a casa dalle consorterie europee perché non firmava trattati poi firmati da Mario Monti, quindi ha difeso l'interesse nazionale assolutamente". Lo ha detto Giorgia Meloni a ...Giorgia Meloni passa all’attacco nel suo intervento conclusivo ad Atreju dove ha chiuso la kermesse di Fratelli d’Italia: «Vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd.