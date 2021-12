Meglio presidente emerito: ecco perché non merita il Quirinale (Di domenica 12 dicembre 2021) Nell'articolo del 2009 "la solitudine del numero uno" si davano alcuni consigli all'allora indiscusso Numero Uno che stava allegramente finendo di rovinare la sua immagine pubblica. Immagine sfregiata irrimediabilmente nella terribile requisitoria che aveva fatto Martin Schultz, nella seduta plenaria del Parlamento europeo, proprio il giorno (2 luglio 2003) in cui il nostro Ercolino Semprinpiedi s'insediava come presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 12 dicembre 2021) Nell'articolo del 2009 "la solitudine del numero uno" si davano alcuni consigli all'allora indiscusso Numero Uno che stava allegramente finendo di rovinare la sua immagine pubblica. Immagine sfregiata irrimediabilmente nella terribile requisitoria che aveva fatto Martin Schultz, nella seduta plenaria del Parlamento europeo, proprio il giorno (2 luglio 2003) in cui il nostro Ercolino Semprinpiedi s'insediava comedi turno del Consiglio dell'Unione Europea. Segui su affaritaliani.it

Advertising

msgelmini : Massima vicinanza al presidente @M_Fedriga che sta guidando con grande saggezza la Conferenza delle Regioni in ques… - Paola48277121 : RT @OrtigiaP: PFIZER NON DISTRIBUIRA' I VACCINI NEI PAESI DOVE NON VIENE GARANTITO LO SCUDO PENALE. TEME PENALI EH? D.Malpass, Presidente d… - annac82 : RT @OrtigiaP: PFIZER NON DISTRIBUIRA' I VACCINI NEI PAESI DOVE NON VIENE GARANTITO LO SCUDO PENALE. TEME PENALI EH? D.Malpass, Presidente d… - mammuth54 : RT @Marco_dreams: Salvini: 'Prossimo presidente non avrà tessera PD'. ?? Ma infatti… meglio il Berlusca che ha la tessera della P2. Per chi… - NilusIV : RT @OrtigiaP: PFIZER NON DISTRIBUIRA' I VACCINI NEI PAESI DOVE NON VIENE GARANTITO LO SCUDO PENALE. TEME PENALI EH? D.Malpass, Presidente d… -