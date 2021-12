Max Verstappen | le prime parole da campione | “Una gara incredibile”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 dicembre 2021) Maxvince all’ultimo giro il GP di Abu Dhabi e il Mondiale di Formula 1. Emozioni fortissime, all’interno di una stagione piena di sorprese fino all’ultimo secondo. Ecco le suedopo la vittoria. Ledi MaxEcco ledi Maxdopo la vittoria: “Finalmente un pochino di fortuna anche per me. È stato folle, volevo ringraziare Perez che ha guidato col cuore ed è un grande compagno. Penso che loro sanno che li adoro, possiamo continuare insieme 10-15 anni. Voglio stare con loro il resto della vita, non c’è motivo di cambiare e spero me lo permettano“. Le sensazioni dadel mondo: “È davvero pazzesco, il mio obiettivo da piccolo era di diventare pilota Formula 1. Sogni di andare ...