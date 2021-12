Max Verstappen è campione del mondo | finale pazzesco ad Abu Dhabi

Leggi su zon

(Di domenica 12 dicembre 2021) Maxè ildeldella Formula 1. Ad Abul’olandese vince davanti a Lewis Hamilton dopo averlo sorpassato all’ultimo giro Il Mondiale più incredibile nella storia della Formula 1 meritava unaltrettanto incredibile. Nell’ultimo Gp della stagione ad AbuMaxvince davanti a Lewis Hamilton e si laureadel. Una beffa incredibile per l’inglese, che a pochi giri dalla fine aveva la vittoria praticamente in tasca. Invece l’incidente di Latifi a cinque giri dal termine ha costretto Masi a mettere in pista la Safety Car, e Max ne ha approfittato all’ultimo giro. La sintesi della gara Alla partenza Hamilton sorpassa, che prova a riprendersi ...