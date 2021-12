Max - Lewis | il mondo in attesa del campione

Advertising

airgibbo : Proposta per rendere ancora più emozionante il finale Max vs Lewis nel #AbuDhabiGP: ogni 5 giri box casuale di ogg… - f1_is_my_life : Tutti: Max o Lewis Io che spero entrambe le Ferrari prendano la bandiera a scacchi???? #AbuDhabiGP - Simon196_cm : Ci siamo! Ultimo appuntamento del mondiale di formula 1. Un solo risultato. VINCERE! Chi sarà campione del mondo? M… - itsgiuliadip : @fastricciardo spero che martin e lewis suonino una bella sinfonia alle gomme di max - teamIando : @assilemamore tbh ho la brutta sensazione che vinca max … ma spero lewis ?????? -

Pole di Verstappen, Hamilton secondo. I duellanti a pari punti ma l'olandese ha vinto più gare: a lui il titolo in caso di uscita di entrambi di LEO TURRINIGrandissima lotta quella traVerstappen eHamilton che arrivano all'ultima gara a pari punti in un duello che va avanti dal primo Gran Premio dell'anno, in Bahrain. Da marzo a dicembre ...Il campione mondiale di MotoGp, presente ad Abu Dhabi, ha parlato al termine delle qualifiche dell'ultimo Gp stagionale in F1.Le dichiarazioni di Valentino Rossi in vista del Gp Abu Dhabi che mette la parola fine al duello Hamilton-Verstappen: “Tifo Hamilton, ma la pole di Verstappen pesa” ...