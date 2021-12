“Mattino Cinque News” | via da domani al morning show Mediaset

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 dicembre 2021), lunedì 13 dicembre, dalle ore 8.45 su Canale 5, prende il via "", programma di approfondimento targato Video, condotto da Francesco Vecchi, in onda dal lunedì al venerdì. Tanti i temi che verranno affrontati: dall'aumento del numero dei contagi e delle ospedalizzazioni in tutta Italia all'ennesimo caso di femminicidio, che questa volta ha come vittima una giovane ragazza di Catania. Focus, inoltre, sull'esplosione di un tubo del metanodotto a Ravanusa, nell'agrigentino, che ha causato il crollo di sette palazzine e per cui si indaga per disastro e omicidio colposo. Tra gli ospiti: Licia Ronzulli, Venerino Poletti, Sabrina Scampini, Antonio Rossitto.