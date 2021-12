Mario Paciolla | i misteri della morte del cooperante napoletano in Colombia | il ruolo dell' Onu e della polizia

Advertising

Gabriellagiallo : RT @BeppeGiulietti: - johnnybambin2 : RT @sgcampania: Giustizia per Mario Paciolla, da Napoli appello all'Onu - vannisantoni : RT @sgcampania: Giustizia per Mario Paciolla, da Napoli appello all'Onu - ge_land : RT @sgcampania: Giustizia per Mario Paciolla, da Napoli appello all'Onu - ivana20202 : RT @BeppeGiulietti: -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Paciolla

"Abbiamo raccolto l'appello di Anna Motta per chiedere all'Onu di chiarire cosa sia successo davvero al figlio, il cooperante delle Nazioni Unite e giornalista ucciso nel luglio del 2020 in Colombia in circostanze ancora misteriose". È quanto afferma il presidente della Federazione nazionale ...NAPOLI. "Abbiamo raccolto l'appello di Anna Motta per chiedere all'Onu di chiarire cosa sia successo davvero al figlio, il cooperante delle Nazioni unite e giornalista ucciso nel luglio del 2020 in Colombia in circostanze ancora misteriose". È quanto afferma il presidente della Federazione nazionale ...Ucciso il 15 luglio del 2020, nella sua casa di San Vicente del Caguan alle porte dell’Amazzonia. Ucciso, insistono i genitori di Mario Paciolla, 33enne cooperante napoletano dell’Onu, ma le autorità ..."Abbiamo raccolto l'appello di Anna Motta per chiedere all'Onu di chiarire cosa sia successo davvero al figlio Mario Paciolla, il cooperante delle Nazioni Unite e giornalista ucciso nel luglio del 202 ...