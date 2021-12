Margherita Buy, mai vista la bella figlia attrice? Chi è Caterina (e che somiglianza) (Di domenica 12 dicembre 2021) Seducente e bellissima, somiglia moltissimo alla madre, e da lei ha preso anche la passione per il mondo dello spettacolo. Caterina De Angelis è la figlia di Margherita Buy, l’attrice che in ogni film ci fa commuovere per il realismo che mette nelle sue interpretazioni. Nonostante inizialmente la madre non fosse molto d’accordo riguardo il percorso nel mondo dello spettacolo, ha poi cambiato idea, vedendo quanto Caterina De Angelis amasse il mondo del cinema e ne fosse completamente coinvolta. Si è diplomata a Roma, in un famoso liceo britannico, e poi ha iniziato i suoi studi cinematografici nel Regno Unito, ad Exeter nello specifico, frequentando la facoltà di Scienze cinematografiche. E il successo è arrivato poco dopo, con il debutto nella serie Vita da Carlo, dove ha interpretato il ruolo della ... Leggi su tuttivip (Di domenica 12 dicembre 2021) Seducente e bellissima, somiglia moltissimo alla madre, e da lei ha preso anche la passione per il mondo dello spettacolo.De Angelis è ladiBuy, l’che in ogni film ci fa commuovere per il realismo che mette nelle sue interpretazioni. Nonostante inizialmente la madre non fosse molto d’accordo riguardo il percorso nel mondo dello spettacolo, ha poi cambiato idea, vedendo quantoDe Angelis amasse il mondo del cinema e ne fosse completamente coinvolta. Si è diplomata a Roma, in un famoso liceo britannico, e poi ha iniziato i suoi studi cinematografici nel Regno Unito, ad Exeter nello specifico, frequentando la facoltà di Scienze cinematografiche. E il successo è arrivato poco dopo, con il debutto nella serie Vita da Carlo, dove ha interpretato il ruolo della ...

