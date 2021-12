Margherita Buy | chi è | età | carriera | film | Nanni Moretti | altezza | chi è il marito | vita privata | figlia | sorelle | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 dicembre 2021) Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Domenica In, condotto come sempre in diretta a partire dalle 14 da Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi anche l’attriceBuy, che sarà in studio con le colleghe per presentare il‘7 donne e un mistero’ per la regia di Alessandro Genovesi.Buy: chi è, età,, Tre PianiBuy è nata a Roma il 15 gennaio del 1962 ed è una famosa attrice, vincitrice di ben 7 David di Donatello, 7 Nastri d’argento, 5 Globi d’oro e 13 Ciak d’oro. E’ considerata una tra le migliori attrici italiane: ha recitato in diversidi successo e ha ottenuto nel corso della sua brillantediversi premi, detenendo di fatto il record di vittorie ai David di Donatello e ai Nastri ...