Marco Mengoni | il suo fidanzato è un volto noto del mondo dello spettacolo? Tutto sulla sua vita privata

Advertising

AmiciUfficiale : Tra i grandi ospiti della tredicesima puntata ci sarà anche Marco Mengoni! Pronti a cantare insieme a lui 'Cambia u… - welikeduel : Cambia un uomo. #MarcoMengoni sul palco di #propagandalive @mengonimarco - La7tv : #propagandalive Marco Mengoni interpreta 'Jealous Guy' di John Lennon accompagnato dalla #propagandaorkestra - Rossaliena : Dalle IG Stories di Marco Mengoni: « Ci vediamo dopo! » @AmiciUfficiale @mengonimarco #Amici21 #MATERIATERRA - Rossaliena : Marco Mengoni ad Amici é un appuntamento domenicale imperdibile #MengoniAmici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Mengoni

Sul finale di puntata salirà sul palco di Canale 5 ancheche si esibirà nel suo nuovo brano e, a quanto pare, avrà in serbo per Anna Pettinelli una sorpresa architettata ovviamente da ...Il pubblico da casa avrà la possibilità di ascoltare e gustarsi le esibizioni, tra gli altri, die Riki che spezzeranno i ritmi serrati della puntata che metterà a dura prova la ...Chi è il fidanzato di Marco Mengoni? Alcuni sostengono che il cantante stia frequentando il suo collega Mahmood, ma è vero?Secondo le anticipazioni, ci sarà Riki, ex vincitore di Amici, che porterà il suo nuovo brano. Ma anche Il Pagante e Marco Mengoni. Ma ci sarà una grossa sorpresa. Arriva direttamente da Tu si que ...