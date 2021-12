Marco Bocci e Laura Chiatti, ma quale crisi: su Instagram scatta la passione (Di domenica 12 dicembre 2021) Marco Bocci e Laura Chiatti si sono decisamente lasciati alle spalle le voci che li volevano in crisi e prossimi alla separazione. Se mai crisi c’è stata sembra ormai evidente che la coppia sia riuscita a superarla e che ora navighi in acque decisamente più serene. Anzi, a giudicare dalle ultime immagini che li ritraggono, i due sembrano più affiatati che mai e non nascondono la passione che ancora c’è tra loro. Marco Bocci e Laura Chiatti, baci passionali su Instagram L’ultima, definitiva prova (casomai ce ne fosse bisogno) è il post che Marco Bocci ha pubblicato sul suo profilo Instagram: l’attore e regista è sopra la moglie, la ... Leggi su dilei (Di domenica 12 dicembre 2021)si sono decisamente lasciati alle spalle le voci che li volevano ine prossimi alla separazione. Se maic’è stata sembra ormai evidente che la coppia sia riuscita a superarla e che ora navighi in acque decisamente più serene. Anzi, a giudicare dalle ultime immagini che li ritraggono, i due sembrano più affiatati che mai e non nascondono lache ancora c’è tra loro., baci passionali suL’ultima, definitiva prova (casomai ce ne fosse bisogno) è il post cheha pubblicato sul suo profilo: l’attore e regista è sopra la moglie, la ...

