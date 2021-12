*Manovra: Sbarra (Cisl) - nostra manifestazione di sabato non 'contro' ma per rivendicare sviluppo, occupazione, coesione con uno spirito ... (Di domenica 12 dicembre 2021) Lo ha sostenuto oggi in una intervista a 'Globalist' il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. "Abbiamo ottenuto miglioramenti fondamentali su riduzione delle tasse ai lavoratori e pensionati -... Leggi su ennapress (Di domenica 12 dicembre 2021) Lo ha sostenuto oggi in una intervista a 'Globalist' il segretario generale della, Luigi. "Abbiamo ottenuto miglioramenti fondamentali su riduzione delle tasse ai lavoratori e pensionati -...

Advertising

GiornaleLORA : Manovra: Sbarra (Cisl)- nostra manifestazione di sabato non ‘contro’ ma per rivendicare sviluppo, occupazione, coes… - IlConteIT : RT @LaNotiziaTweet: Pure la #Cisl scende in piazza. Ma a sostegno del Governo. Sbarra benedice i miglioramenti della Manovra. E manifesta p… - Frankf1842 : RT @LaNotiziaTweet: Pure la #Cisl scende in piazza. Ma a sostegno del Governo. Sbarra benedice i miglioramenti della Manovra. E manifesta p… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Pure la #Cisl scende in piazza. Ma a sostegno del Governo. Sbarra benedice i miglioramenti della Manovra. E manifesta p… - Giusepp76139632 : RT @LaNotiziaTweet: Pure la #Cisl scende in piazza. Ma a sostegno del Governo. Sbarra benedice i miglioramenti della Manovra. E manifesta p… -