Manovra 2022, Meloni: “Non c’è visione, non c’è niente sulla crescita” (Di domenica 12 dicembre 2021) Nella Manovra economica “non c’è visione, non c’è niente sulla crescita. Noi abbiamo chiesto ad esempio un sistema di tassazione per le imprese che dica ‘più assumi e meno paghi'”. Lo ha detto la presidente di Fdi Giorgia Meloni al Tg5. E alla domanda su come veda il centrodestra del futuro, Meloni ha risposto: “Al governo della nazione”. “Ci sono tante culture nel campo di centrodestra che secondo me possono trovare una casa in Fdi: penso a settori del mondo liberale e del mondo cattolico”, ha poi aggiunto la presidente di Fdi. Quanto alla scelta del prossimo candidato al Quirinale “il metodo deve essere inclusivo, un metodo nel quale ci si parla il più possibile. Poi bisogna capirsi su quali siano gli obiettivi. Io ho detto che voglio un presidente della Repubblica ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 dicembre 2021) Nellaeconomica “non c’è, non c’è. Noi abbiamo chiesto ad esempio un sistema di tassazione per le imprese che dica ‘più assumi e meno paghi'”. Lo ha detto la presidente di Fdi Giorgiaal Tg5. E alla domanda su come veda il centrodestra del futuro,ha risposto: “Al governo della nazione”. “Ci sono tante culture nel campo di centrodestra che secondo me possono trovare una casa in Fdi: penso a settori del mondo liberale e del mondo cattolico”, ha poi aggiunto la presidente di Fdi. Quanto alla scelta del prossimo candidato al Quirinale “il metodo deve essere inclusivo, un metodo nel quale ci si parla il più possibile. Poi bisogna capirsi su quali siano gli obiettivi. Io ho detto che voglio un presidente della Repubblica ...

Advertising

zazoomblog : Manovra 2022 Meloni: “Non c’è visione non c’è niente sulla crescita” - #Manovra #Meloni: #visione #niente - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Manovra2022, la critica di #Meloni: 'Non c'è niente sulla crescita'. - Adnkronos : #Manovra2022, la critica di #Meloni: 'Non c'è niente sulla crescita'. - fisco24_info : Manovra 2022, Meloni: 'Non c'è visione, non c'è niente sulla crescita': La presidente di Fdi sulla scelta del pross… - italiaserait : Manovra 2022, Meloni: “Non c’è visione, non c’è niente sulla crescita” -