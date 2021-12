(Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi iponi hanno avuto la possibilità di sentire i propri parenti telefonicamente e prendere una decisione definitiva sulla loro permanenza nella Casa del. A sorpresa,avrebbe fatto intendere di dover abbandonare il reality.il? Non sono chiari i motivi del presunto abbandono di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

A sorpresa,avrebbe fatto intendere di dover abbandonare il reality .lascia il Grande Fratello Vip? Non sono chiari i motivi del presunto abbandono di, almeno ...Leggi anche - Nelle scorse ore, lo schermitore , parlando con, ha spiegato perché non proseguirà il suo cammino. Aldo ha detto all'ex Miss Italia che il suo futuro non è in tv, bensì ...Manila Nazzaro lascia il Grande Fratello Vip? Soleil incredula, cosa è successo nelle ultime ore e le ipotesi.Tre mesi in più prima della fine del Grande Fratello Vip 6. La fine del reality è stata spostata al 14 marzo 2022. Alla comunicazione ufficiale, i coinquilini hanno reagito in ...