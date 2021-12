Mama-ya – Roma (Di lunedì 13 dicembre 2021) Mama-ya Via Ostiense, 166/a – 00154 Roma Tel. 393/8123386 Sito Internet: www.Mamayaramen.it Tipologia: giapponese Prezzi: ramen 12/18€, gyoza 7€, gohanmono 9/10€, dolci 6€ Giorno di chiusura: Martedì OFFERTA L’offerta gastronomica di Mama-ya è quella tipica di ogni ramen bar che si rispetti, a Roma all’ombra del Gazometro così come in una metropoli giapponese. Il menù è studiato con attenzione e si avvale della consulenza di Kotaro Noda (chef di Bistrot 64) che rappresenta una garanzia, per un risultato dal gusto ovviamente caratteristico ma assolutamente gradevole per ogni palato. Il ramen è il punto focale del ristorante, ce ne sono diverse versioni, sia calde che fredde, accomunate dalla presenza di un brodo dashi (il brodo alla base del ramen) eccellente, saporito e delicato al tempo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021)-ya Via Ostiense, 166/a – 00154Tel. 393/8123386 Sito Internet: www.yaramen.it Tipologia: giapponese Prezzi: ramen 12/18€, gyoza 7€, gohanmono 9/10€, dolci 6€ Giorno di chiusura: Martedì OFFERTA L’offerta gastronomica di-ya è quella tipica di ogni ramen bar che si rispetti, aall’ombra del Gazometro così come in una metropoli giapponese. Il menù è studiato con attenzione e si avvale della consulenza di Kotaro Noda (chef di Bistrot 64) che rappresenta una garanzia, per un risultato dal gusto ovviamente caratteristico ma assolutamente gradevole per ogni palato. Il ramen è il punto focale del ristorante, ce ne sono diverse versioni, sia calde che fredde, accomunate dalla presenza di un brodo dashi (il brodo alla base del ramen) eccellente, saporito e delicato al tempo ...

Advertising

zWilkiemNaSercu : @Wilku_ASR @mbork88 Bella Donna, Mama Mia, Alimente Ciaoa, Roma Roma, Ribery, Amore Mio Mozzarella, Mortadella, Mit… - dorian_sanyu : @Roma_Mkatoliki Happy basdei to mama Roma???? - iam__roma : i bangtan vincono ai mama e Taehyung a cazzo duro posta le foto come Entertainer of the year del 2020 - pchaeny : @aespabra Roma ICONIC AESPA ON MAMA #AESPAonMAMA2021 #??? #aespa @aespa_official - ikoosm : bgiorno colazione fatta con amichetta di roma come stanno andando i mama -