Maldive: dopo 2 anni di detenzione torna sulla scena l’ex presidente Yameen (Di domenica 12 dicembre 2021) dopo due anni di carcere e ancora tre da scontare, la Corte Suprema delle Maldive ha stabilito la liberazione dagli arresti domiciliari dell’ex presidente Abdulla Yameen Abdul Gayoom, la cui sentenza di condanna per peculato e riciclaggio è stata annullata al terzo appello. La sua uscita ha risollevato le speranze dei sostenitori del PPM (Partito Progressista delle Maldive) di cui è il leader. Yameen non solo non sembra volersi ritirare dalla vita politica, ma potrebbe addirittura concorrere alle prossime elezioni, previste per il 2023. Durante il raduno dei rappresentanti dell’opposizione in occasione della liberazione di Yameen, l’ex ministro degli Affari Islamici e candidato alla vicepresidenza alle elezioni del ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 12 dicembre 2021)duedi carcere e ancora tre da scontare, la Corte Suprema delleha stabilito la liberazione dagli arresti domiciliari delAbdullaAbdul Gayoom, la cui sentenza di condanna per peculato e riciclaggio è stata annullata al terzo appello. La sua uscita ha risollevato le speranze dei sostenitori del PPM (Partito Progressista delle) di cui è il leader.non solo non sembra volersi ritirare dalla vita politica, ma potrebbe addirittura concorrere alle prossime elezioni, previste per il 2023. Durante il raduno dei rappresentanti dell’opposizione in occasione della liberazione diministro degli Affari Islamici e candidato alla vicepresidenza alle elezioni del ...

