Advertising

StudioCanu : Magistratura onoraria, la lettera alla Ue - StudioCanu : Magistratura onoraria, la lettera alla Ue - AvvCanu : Magistratura onoraria, la lettera alla Ue - Mistrall59 : @PieroSansonetti @marcotravaglio Sempre per la serie 'Il potere siamo noi' è sufficiente vedere come vogliono siste… - tribuna_treviso : L’avvocato Massimiliano Marchetti ha vinto un concorso e da lunedì 13 dicembre sarà direttore alla Procura di Goriz… -

Ultime Notizie dalla rete : Magistratura onoraria

Studio Cataldi

... sui sette previsti nella proposta ministeriale di rideterminazione degli organici della'. Alla luce di 'queste emergenze' il Procuratore Capassi aveva richiesto formalmente il '...Luigi Vingiani, segretario nazionale Confederazione giudici di pace , non fa troppi giri di parole nel sintetizzare la riforma dellache si prepara ad essere approvata entro ...Un passo avanti che lascia aperta una serie di criticità. La soluzione elaborata dal ministero della Giustizia per rispondere alla procedura di infrazione aperta sul trattamento dei magistrati onorari ...Ce lo chiede l’Europa. Non fa misteri l’emendamento alla legge di bilancio messo a punto dal ministero della Giustizia sulla magistratura onoraria: si tratta di un intervento per rispondere all’apertu ...