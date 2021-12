Maddison impressionante | la sintesi del 4 - 0 del Leicester sul Newcastle

(Di domenica 12 dicembre 2021) Gli highlights della vittoria per 4 - 0 delsul: doppietta di Tielemans e gol di Daka e di un sontuoso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maddison impressionante

Corriere dello Sport

Gli highlights della vittoria per 4 - 0 del Leicester sul Newcastle: doppietta di Tielemans e gol di Daka e di un sontuoso... tornato agli albori della cronaca per aver sfidato ancora una volta la sorte con unsalto in sella alla sua moto . Caduta libera con stile! La pazza acrobazia diha fatto ...E' possibile votarlo fino alle 15, il Napoli ha mostrato il post sui social. Eccolo:. GIOCATORE DELLA SETTIMANA #UEL. Elif è tra i candidati ??. . Vota qui, hai tempo fino alle 15:00. https://t.co/ybY ...