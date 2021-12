Luminarie a Saronno | cubi “volanti” spuntano di fronte alle chiese

(Di domenica 12 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Angeli, cherubini e santi “avvistati” nel cielo di. Non sono mistiche apparizioni ma il progetto di installazioni luminose “Coro di Luci” patrocinato dal Comune e realizzato dallo studio milanese Arteventi di Stefania Morici. Iluminosi appesi, collegati tra loro da una rete di fili, sono acceso da ieri sera nel cosiddetto “asse delle tre tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Galleria fotografica Le4 di 12 Un effetto sicuramente d'impatto che rende merito alla bellezza delle opere e coloracon un tocco innovativo. A luci e cubi si aggiungono i ... Uno spettacolo che allieterà il centro diper tutta la durata delle festività natalizie. Il resto dellesaranno attivate entro lunedì. Redazione VareseNews redazione@varesenews.it ... Sembra un'odissea senza fine quella delle luminarie a Saronno. Al momento la città degli amaretti è l'unica del comprensorio senza luci a creare l'atmosfera natalizia. A chiarire l'accaduto con una no ... SARONNO – Il "blitz" di sabato degli incaricati della ditta reperita in extremis dal Comune ha consentito di portare le luminarie natalizie almeno in alcune vie del centro ...