Luca De Fusco alla direzione artistica del Teatro Stabile di Catania

(Di domenica 12 dicembre 2021)De, regista napoletano, è il nuovo direttore artistico deldi. De, che a Napoli ha diretto il Mercadante facendolo diventarenazionale, è un grande conoscitore della letteratura siciliana. Tra gli obiettivi subito dichiarati, all’atto dell’insediamento, la crescita internazionale dell’immagine deletneo e la riscoperta di autori come Pirandello, Sciascia, Tomasi di Lampedusa, Brancati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Denominato alla Direzione di Teatro Stabile di Catania. Qui il comunicato stampa.... che mette in discussione l'idea stessa di trasporto pubblico locale del presidente Dee della ... coi suoi tecnici e coi suoi amici ai piani alti di Palazzo Santa Lucia e Palazzo De'.Luca De Fusco, regista napoletano, è il nuovo direttore artistico del Teatro Stabile di Catania. De Fusco, che a Napoli ha diretto il Mercadante facendolo diventare teatro nazionale, è un grande conos ...L’avventura imprenditoriale di Stefano Labori per far tornare a vivere il bar Giampiero, ritrovo della comunità marinella ...