Love is in the air, spoiler turchi: nascerà l'amore tra Burak e Melo? (Di domenica 12 dicembre 2021) Tra Burak e Melek, nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, potrebbe esserci presto un avvicinamento inaspettato, come segnalano gli spoiler turchi della soap opera di Canale 5. La ragazza prova dei forti sentimenti per il suo datore di lavoro, ma è consapevole del fatto che il giovane sia attratto da Eda e, quindi, non ha alcuna speranza di poterlo conquistare. Tuttavia, l'arrivo di Serkan rimescolerà le carte in tavola soprattutto quando l'architetto scoprirà che Kiraz è sua figlia e deciderà di riconquistare Eda con ogni mezzo e formare una famiglia con lei e la bambina. Di fronte a questa novità, Melo comincerà a credere di poter avere qualche speranza con Burak, mentre lui si dispererà per il feeling sempre più evidente tra i due ex fidanzati che saranno sempre ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 12 dicembre 2021) Trae Melek, nel corso delle prossime puntate diis in the air, potrebbe esserci presto un avvicinamento inaspettato, come segnalano glidella soap opera di Canale 5. La ragazza prova dei forti sentimenti per il suo datore di lavoro, ma è consapevole del fatto che il giovane sia attratto da Eda e, quindi, non ha alcuna speranza di poterlo conquistare. Tuttavia, l'arrivo di Serkan rimescolerà le carte in tavola soprattutto quando l'architetto scoprirà che Kiraz è sua figlia e deciderà di riconquistare Eda con ogni mezzo e formare una famiglia con lei e la bambina. Di fronte a questa novità,comincerà a credere di poter avere qualche speranza con, mentre lui si dispererà per il feeling sempre più evidente tra i due ex fidanzati che saranno sempre ...

Advertising

Startrotters : I HAVE THE CUTEST WIFE IN THE WHOLE WORLD SHSJSKSJDJSB DJDJSJSJS I LOVE U ???????????????????? - joonorthstar : namjoon you're the tiniest in the whole world non mi importa dell'opinione altrui potresti essere pure due metri e… - chmicalexorcist : Hanno messo in the mood for love su mubi ma la prova gratuita per studenti mi è scaduta l'anno scorso sono: disperata - StellaVirgy : C'è amore nell'aria (Love in the air) - MaxxGhe : 12/12/1992. La colonna sonora del film The Bodyguard, con 44 milioni di copie, diventa la colonna sonora più vendut… -