Love is in the Air, anticipazioni dal 13 al 17 dicembre: Serkan geloso di Eda

Love is in the Air, anticipazioni dal 13 al 17 dicembre della soap opera che va in onda intorno alle 16.50. Che accadrà ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul, arrivata alla seconda stagione? Serkan ha intenzione di conquistare la paesaggista e quindi le prepara una trappola: manda via tutti i dipendenti e la invita in ufficio con la scusa di vedere delle pratiche di lavoro. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50 dal lunedì al venerdì. Che cosa accadrà in questa settimana che va dal 13 al 17 dicembre ai due protagonisti della romantica soap? Le anticipazioni di questa settimana raccontano che Serkan ...

