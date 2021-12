LIVE – Varese-Napoli 0-2, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 12 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Openjobmetis Varese-GeVi Napoli basket, sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Nel giorno della 200esima presenza nel massimo campionato per Giancarlo Ferrero, i padroni di casa, reduci dalla sconfitta contro Varese, affrontano i neopromossi partenopei, che invece da arrivano da quattro affermazioni consecutive e occupano la quarta posizione in classifica. La palla a due è fissata per le ore 17:00 di domenica 12 dicembre, con Sportface che vi fornirà il LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA PROGRAMMA 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Latestuale di Openjobmetis-GeVi, sfida valida per l’undicesima giornata dellaA1di. Nel giorno della 200esima presenza nel massimo campionato per Giancarlo Ferrero, i padroni di casa, reduci dalla sconfitta contro, affrontano i neopromossi partenopei, che invece da arrivano da quattro affermazioni consecutive e occupano la quarta posizione in classifica. La palla a due è fissata per le ore 17:00 di domenica 12 dicembre, con Sportface che vi fornirà ilaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR ...

