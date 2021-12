LIVE Sport Invernali, risultati 12 dicembre in DIRETTA: Sofia Goggia in superG, Alex Vinatzer debutta in slalom (Di domenica 12 dicembre 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA Sport CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA Sport Invernali 12 dicembre Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali di oggi, domenica 12 dicembre 2021. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon. Ci saranno anche l’IBU Cup junior di biathlon ed il Preolimpico di curling. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 12 dicembre 2021, con la cronaca in tempo reale, minuto per ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK PROGRAMMA12Buongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, domenica 122021. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon. Ci saranno anche l’IBU Cup junior di biathlon ed il Preolimpico di curling. OAvi propone latestuale degli: tutti idelle gare di oggi, domenica 122021, con la cronaca in tempo reale, minuto per ...

Advertising

SkySportF1 : ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? Hamilton si prende le #FP3 ad Abu Dhabi ? Ma attenzione ad una possibile penalità IL LIVE ?… - SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seguite con noi un'altra giornata densa di appuntamenti con gli sport invernali! - MarrusoMino : RT @Inter_TV: ??? | LIVE ?? Siamo in onda tra poco con LiveMatch pre #InterSampdoria ?? In studio @EvaGini @Fede_Miglia @FSIANI87 ??? In col… -