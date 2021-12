LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz in DIRETTA: Italia epica! 1a Brignone, 2a Curtoni, 4a Goggia, 5a Bassino, 6a Marsaglia! (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM UOMINI DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 12.03 La slovena Marusa Ferk è 18ma a 2?63. 12.01 OTTIMA ANCHE NICOL DELAGO! Sulle ali dell’entusiasmo è nona a 1?37! Sei Italiane nelle prime dieci, che godimento puro! 11.58 Sono scese le prime 20. Al comando Federica Brignone, ormai certa della 17ma vittoria in carriera in Coppa del Mondo (record assoluto per l’Italia, staccata Deborah Compagnoni) con 0.11 su Elena Curtoni, 0.43 su Mikaela Shiffrin, 0.75 su Sofia Goggia, 0.83 su Marta Bassino, 0.84 su Francesca Marsaglia. 5 Italiane nelle prime 6, allucinante. Scene di giubilo al ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM UOMINI DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 12.03 La slovena Marusa Ferk è 18ma a 2?63. 12.01 OTTIMA ANCHE NICOL DELAGO! Sulle ali dell’entusiasmo è nona a 1?37! Seine nelle prime dieci, che godimento puro! 11.58 Sono scese le prime 20. Al comando Federica, ormai certa della 17ma vittoria in carriera in Coppa del Mondo (record assoluto per l’, staccata Deborah Compagnoni) con 0.11 su Elena, 0.43 su Mikaela Shiffrin, 0.75 su Sofia, 0.83 su Marta, 0.84 su Francesca Marsaglia. 5ne nelle prime 6, allucinante. Scene di giubilo al ...

