LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz in DIRETTA: Gut-Behrami a caccia del bis, Goggia cerca il quinto podio in altrettante gare (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e gli orari del weekend di Coppa del Mondo Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del secondo SuperG di St. Moritz. Le nevi elvetiche ospitano un’altra gara di velocità dopo quella dominata ieri dal duo Gut-Behrami-Goggia. La padrona di casa meno di 24 ore fa è riuscita a battere la concorrenza dell’azzurra per soli 18 centesimi, vedremo cosa sentenzierà la pista nella giornata odierna. Se le regine della velocità appaiono imprendibili, la lotta per il terzo gradino del podio è più aperta che mai: Mikaela Shiffrin ieri ha avuto la meglio delle nostre portacolori ma Elena Curtoni, Federica Brignone e Marta Bassino, ancora a caccia del primo ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e gli orari del weekend di Coppa del Mondo Benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale del secondodi St.. Le nevi elvetiche ospitano un’altra gara di velocità dopo quella dominata ieri dal duo Gut-. La padrona di casa meno di 24 ore fa è riuscita a battere la concorrenza dell’azzurra per soli 18 centesimi, vedremo cosa sentenzierà la pista nella giornata odierna. Se le regine della velocità appaiono imprendibili, la lotta per il terzo gradino delè più aperta che mai: Mikaela Shiffrin ieri ha avuto la meglio delle nostre portacolori ma Elena Curtoni, Federica Brignone e Marta Bassino, ancora adel primo ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE s… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: STA PER PARTIRE UN SABATO DI GRANDI EMOZIONI ???? ?? Sci Alpino, Snowboardcross, Biathlon e molto altro: tutto LIVE su @di… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - LIVE gigante maschile Val d'Isere, Luca De Aliprandini si gioca la top-5 - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Val d'Isere in DIRETTA: Odermatt batte il padrone di casa Pinturault! De Aliprandini quart… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere in DIRETTA: Odermatt batte il padrone di casa Pinturault! De Aliprandini quarto… -