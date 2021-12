LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz in DIRETTA: doppietta Brignone-Curtoni! Goggia perde punti da Shiffrin (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM UOMINI DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 12.17 Brutta sorpresa per Sofia Goggia, che perde un’altra posizione. L’austriaca Ramona Siebenhofer è quinta a 0.74, appena 1 centesimo davanti all’azzurra, che dunque perde altri 5 punti da Shiffrin. 12.15 Al momento Sofia Goggia è invece al comando della classifica di SuperG con 230 punti, +45 su Lara Gut-Behrami, oggi caduta e +48 su Federica Brignone. 12.14 Attualmente in classifica generale Shiffrin guadagna 15 punti pesanti su Sofia Goggia e ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM UOMINI DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 E 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 12.17 Brutta sorpresa per Sofia, cheun’altra posizione. L’austriaca Ramona Siebenhofer è quinta a 0.74, appena 1 centesimo davanti all’azzurra, che dunquealtri 5da. 12.15 Al momento Sofiaè invece al comando della classifica dicon 230, +45 su Lara Gut-Behrami, oggi caduta e +48 su Federica. 12.14 Attualmente in classifica generaleguadagna 15pesanti su Sofiae ...

