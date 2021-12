LIVE – Reclamo Mercedes contro Verstappen e Red Bull | gli aggiornamenti DIRETTA

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ladel doppioavanzato dallanei confronti della Redla vittoria del Mondiale di Formula 1 da parte di Max. Protesta la scuderia tedesca nei confronti della Fia per diverse cose accadute nel finale del Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, una situazione incredibile con una coda finale al successo del pilota olandese, che dunque è ancora congelato. Seguiamo assieme tutti gli sviluppi ORDINE DI ARRIVOFIA CLASSIFICHE AGGIORNATE IL VIDEO DISCUSSO AGGIORNA LA18.33 Secondo round per Newey e Horner che devono tornare dalla direzione di gara per discutere del secondo. 18.20 E’ terminata la ...

Advertising

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Segui in diretta tutti gli aggiornamenti sul reclamo Mercedes, il cui esito deciderà definitivamente il Mondiale… - FormulaPassion : #F1 | Segui in diretta tutti gli aggiornamenti sul reclamo Mercedes, il cui esito deciderà definitivamente il Mondi… - sportface2016 : LIVE - Reclamo #Mercedes contro #Verstappen e #RedBull, tutti gli aggiornamenti -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Reclamo

... Redazione SardegnaMILANO - E' atteso in Italia per dopodomani sera il piccolo Eitan, unico ...minorenni di Milano il procedimento - il prossimo 9 dicembre si terrà una nuova udienza - sul...Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna direttaqui Numeri Vincenti - - - - - Per sapere se hai ... e che invece il Concessionario considera non vincente, puoi opporre. Una volta ricevuto ...La diretta live del doppio reclamo avanzato dalla Mercedes nei confronti della Red Bull contro la vittoria del Mondiale di Formula 1 da parte di Max Verstappen. Protesta la scuderia tedesca nei confro ...Chris Sutton ha declarado que Aston Villa y Celtic son 'clubes más grandes' que los Rangers, como le dijo a 606 en BBC Radio 5 Live. El exdelantero señaló ...