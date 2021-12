LIVE Olimpia Milano-Brescia 76-62, Serie A basket in DIRETTA: i meneghini si prendono il derby lombardo proseguendo nella loro striscia vincente (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Buon proseguimento con OA Sport. Top scorerOlimpia Milano: Bentil e Ricci con 14 punti a testaBrescia: Della Valle con 17 punti Milano trova il suo undicesimo successo in campionato in altrettante partite. Buona la partita di Brescia che però nel finale deve cedere ai rivali. FINISCE QUI: Olimpia Milano-Brescia 76-62. 76-62 Delaney: tre liberi a referto per lui. Aumenta il gap fra le due squadre nel finale di partita. 73-62 Devon Hall da due, col canestro della staffa. Milano torna a +11 e la chiude a un minuto dalla fine. 71-62 Petrucelli rimette ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa. Buon proseguimento con OA Sport. Top scorer: Bentil e Ricci con 14 punti a testa: Della Valle con 17 puntitrova il suo undicesimo successo in campionato in altrettante partite. Buona la partita diche però nel finale deve cedere ai rivali. FINISCE QUI:76-62. 76-62 Delaney: tre liberi a referto per lui. Aumenta il gap fra le due squadre nel finale di partita. 73-62 Devon Hall da due, col canestro della staffa.torna a +11 e la chiude a un minuto dalla fine. 71-62 Petrucelli rimette ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA L'#Olimpia vince ancora superando #Brescia nel #derby 76-62! #risultatofinale #live - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Brescia 51-49 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Brescia #51-4… - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Brescia 32-32 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Brescia #32-… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA Intervallo lungo a #Milano con #Olimpia e #Brescia al riposo sul 32 pari. #primotempo #live - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Brescia 15-12 Serie A basket in DIRETTA: squadre a stretto contatto dopo un primo quarto spumeg… -