LIVE – Olimpia Milano-Brescia 69-60, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 12 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di AX Armani Exchange Milano-Germani Brescia, sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Derby lombardo per gli uomini di Ettore Messina, primi in classifica a punteggio pieno e tornati alla vittoria anche in Eurolega. Alla ricerca del colpaccio gli uomini di coach Magro, 11esimi in classifica e vittoriosi nell’ultima giornata contro Venezia. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 12 dicembre, con Sportface che vi fornirà il LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA PROGRAMMA 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Latestuale di AX Armani Exchange-Germani, sfida valida per l’undicesima giornata dellaA1di. Derby lombardo per gli uomini di Ettore Messina, primi in classifica a punteggio pieno e tornati alla vittoria anche in Eurolega. Alla ricerca del colpaccio gli uomini di coach Magro, 11esimi in classifica e vittoriosi nell’ultima giornata contro Venezia. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 12 dicembre, con Sportface che vi fornirà ilaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Brescia 32-32 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Brescia #32-… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #LegaA Intervallo lungo a #Milano con #Olimpia e #Brescia al riposo sul 32 pari. #primotempo #live - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Brescia 15-12 Serie A basket in DIRETTA: squadre a stretto contatto dopo un primo quarto spumeg… - infoitsport : LIVE Monaco-Olimpia Milano 53-67, Eurolega basket in DIRETTA: il Chacho crea il solco, ma Monaco non molla - infoitsport : LIVE EL - Difesa di ferro, l'Olimpia Milano conquista Monaco -