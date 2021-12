Live F1 | Gp Yas Marina in diretta | battaglia finale tra Verstappen e Hamilton

(Di domenica 12 dicembre 2021) Non è presente in griglia di partenza la Haas di Mazepin, trovato positivo al Covid stamane. Il russo è asintomatico, ma dovrà seguire le regole preposte dalla FIA.Giro di...

Il momento tanto atteso è arrivato. Tra pochi minuti scatterà l'ultimo Gran Premio della stagione sul circuitoMarina di Abu Dhabi, gara che deciderà chi sarà il campione del mondo F1 del 2021. A pari punti, Max Verstappen e Lewis Hamilton , ma l'olandese della Red Bull - Honda, in caso di ritiro per ......Pirelli) Strategie migliori sui 58 giri del GP Abu Dhabi (dati Pirelli) Sebbene il circuito di... 12:25 Paddock, 13:55 GP Abu Dhabi, 15:55 PaddockIl momento tanto atteso è arrivato. Tra pochi minuti scatterà l'ultimo Gran Premio della stagione sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi, gara che deciderà chi sarà ...La DIRETTA della gara di Abu Dhabi 2021, ultimo GP del mondiale di Formula 1: chi vincerà il titolo? Gli aggiornamenti in tempo reale.