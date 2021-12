Live F1 | GP Abu Dhabi Verstappen è campione del mondo | sorpassa Hamilton all' ultimo giro e conquista il suo primo titolo F1

(Di domenica 12 dicembre 2021) Maxsu Red Bull ha vinto il GP di Abue il suomondiale di Formula 1. Secondo è giunto Lewis. RED BULL: "MAX- YOU ARE WORLD...

Advertising

SkySportF1 : ? Finisce così la carriera di Raikkonen in F1 ?? SEMPLICEMENTE, GRAZIE KIMI IL LIVE ? - SkySportF1 : ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? CI SIAMO, LEWIS E MAX FACCIA A FACCIA ?? PRIMA DELLA GARA DECISIVA IL LIVE ? - Gazzettino : Live F1, GP Abu Dhabi. #verstappen è campione del mondo: sorpassa #hamilton all'ultimo giro e conquista il suo prim… - gringoserra78 : RT @sportmediaset: #AbuDhabiGP Sorpasso all'ultimo giro: è #Verstappen il nuovo campione del mondo! #sportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Live Abu

Tra pochi minuti scatterà l'ultimo Gran Premio della stagione sul circuito Yas Marina diDhabi, gara che deciderà chi sarà il campione del mondo F1 del 2021. A pari punti, Max Verstappen e Lewis ...Tra pochi minuti scatterà l'ultimo Gran Premio della stagione sul circuito Yas Marina diDhabi, gara che deciderà chi sarà il campione del mondo F1 del 2021. A pari punti, Max e Lewis , ma l'...Tra pochi minuti scatterà l'ultimo Gran Premio della stagione sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi, gara che deciderà chi sarà il campione del mondo F1 del 2021. A pari punti, Max Verstappen e ...14.57 Nel momento in cui contava di più, la Red Bull ha calato tutti gli assi a disposizione 13° giro/58 Leclerc ne ha di più rispetto a Norris, ma non trova il guizzo per il sorpasso. 28° giro/58 Bot ...