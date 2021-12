LIVE Curling Italia-Finlandia, Preolimpico 2021 in DIRETTA: prima sfida della giornata per Retornaz e compagni (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:44 Storia diversa invece per i ragazzi, che hanno battuto agevolmente la Corea del Sud (7-3), iniziando al meglio il proprio percorso. 08:41 Nella giornata inaugurale le cose non sono andate per il meglio per l’Italia femminile: le azzurre sono infatti uscite sconfitte sia dal match contro il Giappone, che da quello contro la Lettonia, la rincorsa ai Giochi adesso si fa davvero complessa. 08:38 In quel di Leeuwarden (Paesi Bassi) 18 squadre (nove per sesso) si stanno dando battaglia per gli ultimi 6 pass disponibili per i Giochi di Pechino 2022. 08:35 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata della Preolimpico di Curling ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:44 Storia diversa invece per i ragazzi, che hanno battuto agevolmente la Corea del Sud (7-3), iniziando al meglio il proprio percorso. 08:41 Nellainaugurale le cose non sono andate per il meglio per l’femminile: le azzurre sono infatti uscite sconfitte sia dal match contro il Giappone, che da quello contro la Lettonia, la rincorsa ai Giochi adesso si fa davvero complessa. 08:38 In quel di Leeuwarden (Paesi Bassi) 18 squadre (nove per sesso) si stanno dando battaglia per gli ultimi 6 pass disponibili per i Giochi di Pechino 2022. 08:35 Buongiorno e benvenuti allasecondadi...

zazoomblog : LIVE Curling Preolimpico 2021 in DIRETTA: l’Italia sfida la Finlandia e la Danimarca! - #Curling #Preolimpico… - infoitsport : LIVE Italia-Giappone 6-11 curling, Qualificazioni olimpiche in DIRETTA: inizia con una sconfitta il cammino delle a… - infoitsport : LIVE Italia-Lettonia 4-8, Preolimpico curling in DIRETTA: le lettoni vincono il nono end - infoitsport : LIVE Italia-Lettonia 4-8, Preolimpico curling in DIRETTA: altra sconfitta per le Azzurre dopo il Giappone! - zazoomblog : LIVE Sport Invernali risultati 11 dicembre in DIRETTA: 2a Goggia primi Moioli-Sommariva! 4° Giovannini sconfitte le… -