LIVE Curling Italia-Finlandia 0-0, Preolimpico 2021 in DIRETTA: Italia di mano nel primo end! (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:21 Joel Retornaz è lo skip della nostra squadre, tutte le ultime stone di ogni end sono nelle sue mani. 9:18 Nessuna delle due squadre ha marcato punti nel primo end, gli azzurri restano di mano anche nel secondo. 9:14 Al momento la classifica vede in testa Danimarca, Italia, Giappone e Norvegia con una vittoria a testa, dopo le partite di oggi potremo iniziare a capire chi ha reali chance di staccare un biglietto per i Giochi. 9:11 Vi ricordiamo che, essendo di mano, l’Italia avrà a disposizione l’ultima stone dell’end. 9:07 Gli azzurri hanno affrontato la Finlandia qualche settimana fa agli Europei, in quell’occasione Retornaz e compagni avevano vinto senza particolari ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:21 Joel Retornaz è lo skip della nostra squadre, tutte le ultime stone di ogni end sono nelle sue mani. 9:18 Nessuna delle due squadre ha marcato punti nelend, gli azzurri restano dianche nel secondo. 9:14 Al momento la classifica vede in testa Danimarca,, Giappone e Norvegia con una vittoria a testa, dopo le partite di oggi potremo iniziare a capire chi ha reali chance di staccare un biglietto per i Giochi. 9:11 Vi ricordiamo che, essendo di, l’avrà a disposizione l’ultima stone dell’end. 9:07 Gli azzurri hanno affrontato laqualche settimana fa agli Europei, in quell’occasione Retornaz e compagni avevano vinto senza particolari ...

zazoomblog : LIVE Curling Preolimpico 2021 in DIRETTA: l’Italia sfida la Finlandia e la Danimarca! - #Curling #Preolimpico… - infoitsport : LIVE Italia-Giappone 6-11 curling, Qualificazioni olimpiche in DIRETTA: inizia con una sconfitta il cammino delle a… - infoitsport : LIVE Italia-Lettonia 4-8, Preolimpico curling in DIRETTA: le lettoni vincono il nono end - infoitsport : LIVE Italia-Lettonia 4-8, Preolimpico curling in DIRETTA: altra sconfitta per le Azzurre dopo il Giappone! - zazoomblog : LIVE Sport Invernali risultati 11 dicembre in DIRETTA: 2a Goggia primi Moioli-Sommariva! 4° Giovannini sconfitte le… -